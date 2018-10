MAGLIANESE-DOC GALLESE 1-2

S.ANGELO ROMANO-PASSO CORESE 5-0

SALTO CICOLANO-LICENZA 2-1

Ultimo aggiornamento: 19:06

RIETI - Per le tre sabine termina il percorso in Coppa Italia. Maglianese e Passo Corese nonostante i buoni risultati nel turno di andata non trovano la vittoria e quindi il passaggio del turno. Salto Cicolano vince in casa contro il Licenza, risultato buono solo per tirare su il morale, il 3 a 0 all’andata non gli permette il passaggio del turno.La Maglianese cestina il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Perde 2 a 1 in casa contro la Doc Gallese. La formazione di mister Lucà parte bene e in soli tre minuti trova l’1 a 0 con Popa. Nel corso del primo tempo a causa di cali di concentrazione si fa rimontare e subisce due gol. Padroni di casa che fanno il gioco per 90’ ma il risultato, beffardo, non è in linea con la prestazione. «Ottima prestazione, con più di venti occasioni da gol. Non c’è stata partita nella gara di andata né tantomeno nella gara di ritorno. Un fatto anomalo che ci porta fuori dalla Coppa. Questo dimostra che sotto porte dobbiamo essere più cattivi», afferma il tecnico Massimo Lucà.Pesante il risultato per i coresini che fuori casa perdono per 5 a 0. Tre gol subiti nel corso del primo tempo per poi subire i restanti nella ripresa. Il Passo Corese non gioca come nelle precedenti uscite, al di sotto di ogni aspettativa. «Non siamo pervenuti a Montecelio - dice mister Fabrizio Benigni – la squadra ha preso sottogamba l’impegno, eppure non avevamo molte assenze. Mi assumo tutte le responsabilità».Il Salto Cicolano batte il Licenza per 2 a 1. I gol di Marco Anselmi e Bertoldi non bastano per il passaggio del turno. Risultato comunque che fa morale per le prossime uscite in campionato. «Buona la prestazione di tutta la squadra, nonostante le assenze, i ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano. Ci voleva una vittoria per tirarci su di morale. Ora testa a domenica in casa contro il Settebagni».