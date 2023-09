Coppa Italia, la Sanpolese sbanca lo "Scopigno": battuto il Fc Rieti ai rigori 6-4 dopo l'1-1 del 90'. Foto. Ora il campionato

RIETI – La Sanpolese sbanca lo ‘Scopigno’ battendo il Rieti ai calci di rigore 6-4 (1-1 dopo i 90’) e si qualifica al tabellone principale della Coppa Italia di Promozione.

La formazione reatina va sotto, rimonta con Cavallari, poi nella ripresa spreca l’impossibile e dagli undici metri la Sanpolese si dimostra più cinica: decisivo l’errore di Daniele Ferazzoli che si fa respingere il penalty da Galantini. Ora c’è da pensare solo al campionato e all’esordio del 17 settembre contro la Viterbese 1908 nella Tuscia.

LA CRONACA

Pronti, via e la Sanpolese trova il gol del vantaggio con Di Corpo che al 2’ di destro piazza una conclusione imprendibile sotto la traversa.

Da quel momento in poi è solo Rieti: al 7’ la girata di Fiorucci deviata in corner, al 22’ la conclusione di Severoni dal limite bloccata a terra dal portiere e al 24’ il pareggio: Fiorucci dialoga stretto con Cavallari, palla sul dischetto e tap-in vincente per l’1-1.

Nella ripresa si gioca a una porta: al 5’ assolo di Politanò sull’out destro e conclusione respinta dal portiere.

Al 19’ ci prova Pezzotti a sfondare a destra riuscendoci, palla in mezzo, portiere battuto ma Lommi non arriva all’impatto con la sfera per un soffio. Alla mezz’ora Sandu tenta di sorprendere Galantini direttamente da calcio di punizione, ma l’estremo difensore ospite devia in corner di pugno e nel finale la progressione di Volponi non si concretizza.

I RIGORI

Si va ai rigori e la Sanpolese con precisione e bravura realizza tutti e cinque i tiri, compreso quello che vale la qualificazione, nonostante l’intuizione di Antonucci. Come detto, per il Rieti pesa come un macigno l’errore iniziale di Daniele Ferazzoli (parato) che, di fatto, non permette agli amarantoceleste di calciare l’ultimo penalty.

IL TABELLINO

Rieti-Sanpolese 1-1 (6-4 d.c.r.)

Rieti (4-3-3): Antonucci; Peschiaroli, Severoni, Politanò, Nobile; Lommi (27’st Parente), D. Ferazzoli, Fiorucci; Pezzotti (36’st Volponi), Tramontano (25’st Romani), Cavallari (1’st Sandu). A disp. Cingolani, Cardini, Adiko, Bianchetti, Zilianti. All.: G. Ferazzoli.

Sanpolese (4-2-3-1): Galantini; Festa (26’pt Berardi), Talone, Marcelli, Alfonsetti; Federico, Lipperi; Stortini (17’st Di Mugno), Breccia (11’st Falcone), Opre (15’st Tarquini); Di Corpo (15’st Caprioli). A disp. Duconte, Colucci, Mascolo, Racman. All.: Palumbo.

Arbitro: Farina di Ostia Lido (Giacomini-Elia).

Marcatori: 2’ pt Di Corpo, 24 ’pt Cavallari

Note: giornata soleggiata, spettatori 400 circa. Sequenza rigori: Federico (S) gol; D. Ferazzoli (RI) parato; Di Mugno (S) gol; Fiorucci (RI) gol; Caprioli (S) gol; Politanò (RI) gol; Alfonsetti (S) gol; Severoni (RI) gol; Lipperi (S) gol.

Ammoniti: Cavallari, Severoni, Tramontano, G. Ferazzoli (RI), Federico, Galantini (S). Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1-5.