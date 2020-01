RIETI - Passo falso del Cantalice nell’andata dei quarti finale di Coppa Italia. Al Ramacogi, i biancorossi vengono sconfitti per 0-2 da un Vicovaro in ottima forma.



Il discorso qualificazione è compromesso ma non è chiuso: la gara di ritorno deve essere giocata in tutt’altro modo dai reatini se si vuole conquistare la semifinale. Ora testa al Fiano Romano, sempre al Ramacogi domenica 26, per la III di ritorno in campionato.

LA GARA

Pronti via, palla al Vicovaro in casacca azzurra. Squadre che passano i primi 10’ a studiare le rispettive caratteristiche. Al 12’ il primo affondo del Vicovaro: una punizione però trova Pezzotti pronto, prima la respinge e poi si conferma sulla ribattuta. Questione di attimi per il gol degli ospiti che sugli sviluppi del corner seguente va in vantaggio con un preciso colpo di testa di Figlioli. Il Cantalice risponde comunque presente e crea molto, il Vicovaro si abbassa e a essere pericolosi tra i biancorossi sono Accardo e Camilli. Le azioni del Cantalice passano tutte tra i piedi e le accelerate di Simone Accardo che al 44’ lascia sul posto Lanzi e sfiora il palo.

La ripresa riparte com'è terminato il primo tempo, il Cantalice continua a spingere e Mattei dai venticinque metri sfiora il palo. Al 22’ Copponi lancia Pangallozzi, Agnesi legge male e l'ex Sabina solo in area batte Pezzotti. Il Cantalice non molla e al 30’ il neoentrato Ciogli si vede compiere una super parata da distanza ravvicinata. Un minuto dopo Santarelli di testa non trova la porta.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Gara caratterizzata da un episodio. Hanno trovato il vantaggio su di un calcio d’angolo dove tra l’altro c’era anche un fallo su di un nostro giocatore. Dopo il gol subito abbiamo giocato un’ottima gara mancando la porta in più di una occasione. Purtroppo se non facciamo gol lo fanno gli altri. La chiave della partita sono state due reti favorevoli e noi poco concreti sotto porta. Non credo che il discorso qualificazione sia chiuso».

Luciano Orati, tecnico Vicovaro

«Arrivati a questo punto, noi come il Cantalice ci teniamo tantissimo. È stata una partita non facile però l’abbiamo preparata bene. Di fronte avevamo una grande squadra che ha fatto degli ottimi risultati per arrivare ai quarti. Oggi hanno incontrato un Vicovaro determinato che ha giocato anche un buon calcio, anche nella fase di non possesso siamo riusciti a chiudere tutti i varchi. Due a zero molto importante».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti,M. Mostarda (38’ st Tiengo), Agnesi, Mattei (11’ st Beccarini), Panitti, Di Carlo, Agostini (25’ st Ferretti), Santarelli, Camilli, Cedric (25’ st Ciogli), Accardo. A disp. Miriello, Ciogli, Beccarini, Tiengo, L.Mostarda, Civic, Ferretti. All Patacchiola

Vicovaro: Bussi, Fenili, D’Urbano (15’ pt Pulcini), Figlioli, Copponi, Ianzi, Petrucci (47’ st Diotallevi), Procaccianti, Pentrangeli (12’ st Neroni) Pangallozzi (39’ st Lillo), Tagliani. A disp. Maiorani, Solitari, Diotallevi, Pulcini, Lillo, Ionut, Neroni. All Orati

Arbitro: Ventrelli di Ciampino (Mari di Roma 2 e Palmieri di Roma 1)

Reti: 13’ pt Figlioli, 22’ st Pangallozzi

Note: ammoniti Di Carlo, Santarelli, Miriello, Ciogli (C); spettatori 150 circa; recupero:1’-5’

