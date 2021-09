Coppa Italia, Rieti ko e Boccolini amaro: «Diverse le cose che non hanno funzionato. Ora testa a domenica»»

Mercoledì 22 Settembre 2021, 18:03

RIETI - Scuro in volto e visibilmente contrariato, nel post-gara di Flaminia-Rieti di Coppa Italia, terminata col pesante 5-1 in favore dei civitonicvi che accedono ai 32esimi della competizione tricolore, il tecnico amarantoceleste Alessandro Boccolini fa trasparire tutta la sua delusione da una partita che i suoi non hanno interpretato come avrebbe voluto.

«Le valutazioni le faremo domattina a mente fredda prima dell'allenamento - spiega il tecnico nella sala stampa del Turiddu Madami - ma vista così è evidente che più di qualche cosa non ha funzionato oggi. Cercheremo per lo meno di ripartire da 20' del secondo tempo dove siamo andati un po' meglio. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se la sconfitta odierna rappresenta un campanello d'allarme che dovrà farci riflettere per continuare a lavorare con umiltà e intensità. Ma se doveva succedere, meglio oggi, che non in campionato».