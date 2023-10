Coppa Italia, l'Amatrice Rieti sfiderà il Montespaccato agli ottavi. Il 18 l'andata allo Scopigno

Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:47







RIETI - Sarà il Montespaccato Savoia, l'avversario dell'Amatrice Rieti nella doppia sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Lo ha stabilito il sorteggio effettuato in mattinata presso la sede del Comitato Regionale Figc del Lazio, che di fatto riproporrà una sfida già andata in scena a inizio stagione a Rieti conclusasi con il successo dei reatini per 3-1.

La gara d'andata si giocherà mercoledì 18 ottobre alle ore 15,30, sempre allo "Scopigno", mentre il return match è previsto per l'8 novembre al "Don Pino Puglisi" alle ore 14,30.