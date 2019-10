© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice è fuori dalla Coppa Italia di Promozione: termina 5-0 la gara contro lo Sporting Montesacro valida per il turno preliminare. Dopo il secco 3-0 nel match di andata, nella gara di ritorno il team amatriciano viene rimontato e sconfitto. Undici i gol subiti in due gare per l’Amatrice che ora dovrà mettere tutta se stessa in campionato.Pronti via, gli ospiti sembrano non essere scesi in campo e dopo solo 10’ la gara è già sul 2-0. Le assenze pesano ma i rossoblù prendono nuovamente le redini del gioco per i restanti minuti del primo tempo. La ripresa non smuove i ragazzi di mister Bucci che subiscono tre reti in 30’.Le parole del ds Patrizio Paolini: «Imbarazzanti, siamo rimasti dentro gli spogliatoi poi abbiamo giocato discretamente ma non come fatto con Vicovaro e con Bf Sport. Una squadra senza arte né parte, undici gol in due partite non so se lo scorso anno li abbiamo presi in tutto il campionato. Mi sembra esagerato. Oggi è stata una partita di Coppa e un buon risultato poteva portare morale. La Coppa non era una priorità, però certe figure non sono ammissibili. Adesso vediamo cosa accadrà in campionato».