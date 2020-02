© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima lo spostamento dal 18 e 19 luglio al week end dell’1 e 2 agosto per evitare la concomitanza con i campionati europei di atletica leggera in programma allo stadio “Guidobaldi”, ora un nuovo slittamento al fine settimana ancora successivo, quello dell’8 e 9 agosto prossimi. Balletto di date per la 57esima edizione della Rieti-Terminillo, che dal novembre 2019 è a caccia di una collocazione definitiva all’interno del calendario nazionale del Civm, il Campionato Italiano di Velocità in Montagna.A chiedere il nuovo spostamento della data è stato il consiglio direttivo dell'Automobile Club Rieti, stavolta per non incappare nella kermesse del Peperoncino: “Tale decisione – spiega il presidente dell’Aci Rieti, Innocenzo de Sanctis - è stata necessaria perché dal 26 luglio al 2 agosto Rieti ospiterà la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, che comporterà la totale copertura dell'ospitalità alberghiera della città e dintorni”.“Il weekend del 1 - 2 agosto si svolgerà a Rieti il "Campionato Europeo di Basket Under 16" con tutti gli alloggi del centro occupati – prosegue de Sanctis - Siamo venuti a conoscenza dei due eventi soltanto quando abbiamo comunicato al Comune di Rieti la data di spostamento dal 18- 19 luglio al 1 -2 agosto, il che si era ottenuto con uno scambio con la gara della Val Camonica, da noi richiesto perché la settimana dal 13 al 19 Luglio a Rieti si svolgeranno i Campionati Europei di Atletica leggera.Ci auguriamo che, come abbiano già richiesto, gli organizzatori del Nevegal possano spostare la loro gara fissata per il 9 agosto con validità Tivm Nord (Trofeo Italiano Velocità Montagna, ndr). Nell'ipotesi ciò non fosse possibile, siamo disposti a rinunciare alla validità Tivm Nord assegnata alla nostra gara, che perciò rimarrà gara del Civm e del Tivm Sud” conclude de Sanctis.