Simone Faggioli torna a trionfare nella Coppa Carotti, bene il reatino Antonio Scappa. Foto

RIETI - Dopo già sei edizioni vinte (2003, 2004, 2009, 2010, 2014 e 2015), Simone Faggioli si conferma ancora una volta l'asso più imprendibile della Coppa Carotti.

Il toscano della scuderia Best Lap ha infatti nuovamente trionfato nella 57 Rieti-Terminillo lungo i 13 chilometri e 450 metri da Lisciano a Pian de' Valli, chiudendo in 4'51"17 su Zytek Norma Bardahl M20 Fc 3,0, migliore assoluto dell'intera Carotti.



Fra i reatini, a trionfare è Antonio Scappa nella classe Racing Start Plus Cup (su Hyundai I30), vincendo in 5'56"99 davanti ad Angelo Marino, vincitore della Carotti nel 2018.