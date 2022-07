Coppa Carotti, Simone Faggioli subito protagonista nelle prove. Foto

RIETI - Conclusa la seconda e ultima manche di prova della Coppa Carotti. Lungo i 13 chilometri e 450 metri da Lisciano a Pian de' Valli, il più veloce è di nuovo il già sei volte campione della Rieti-Terminillo, il toscano Simone Faggioli (in classe E2SC) che corregge il tempo del mattino e su Zytek Norma Bardahl M20 Fc 3,0 chiude in 4'56"51. Fra i tanti reatini in gara, anche Antonio Scappa (RsCup), che su Hyundai I 30 fa registrare il suo crono migliore in seconda prova (5'57"09).



Coppa ferma durante la seconda manche per via di un'auto ribaltatasi circa cento metri prima del primo tornante. Pilota illeso, gara sospesa e poi regolarmente conclusa.



Domenica, a partire dalle 11, al via la 55esima Coppa Carotti, 57esima Rieti-Terminillo.