di Giacomo Cavoli

RIETI - La 53esima Coppa Carotti torna alla riscossa, i prossimi 14 e 15 luglio, pronta a recuperare il terreno perduto. A presentarla in conferenza stampa, stamattina (venerdì 6 luglio), nell'aula consiliare di Palazzo di Città, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, il presidente dell'Aci Rieti Innocenzo de Sanctis, il direttore di gara della Carotti Roberto Bufalino, il questore di Rieti Antonio Mannoni e il consigliere comunale Maurizio Ramacogi.



Dopo le verifiche tecniche alle macchine iscritte, prevista per venerdì 13 luglio, sabato 14 e domenica 15 la 55esima Rieti - Terminillo (quinto tributo a George Plasa e secondo Memorial intitolato a Franco Allegri) con una sola chicane prevista, posizionata a Pian de Rosce, e una sola manche di gara tornerà a correre lungo i 13 km e 450 metri da Lisciano fino a Pian de' Valli, traguardo inaugurato nell'edizione del 2015 e dove verrà nuovamente posizionato anche il parco chiuso delle auto in gara alla Carotti.



Ospite d’onore, il pilota Antonino La Vecchia, che farà apripista alla cronoscalata a bordo di una Giulia Quadrifoglio. Tre volte campione italiano, alcuni suoi record resistono da vent'anni, come le 33 vittorie consecutive nel Campionato Italiano Velocità Montagna tra il 1996 e il 1998.



LA PRESENTAZIONE DELLA CAROTTI

«Non so quanto ancora l'Aci riuscirà a gestire la Coppa Carotti - ha esordito de Sanctis, alla guida dell'Aci Rieti da 42 edizioni della Coppa, e unico candidato in corsa per le elezioni del prossimo settembre - Per questo, l'aiuto delle istituzioni diventa sempre più fondamentale. Un grazie speciale va naturalmente a tutte le forze dell'ordine che ci permettono di gestire con tranquillità gli aspetti legati alla sicurezza della viabilità e dell'incolumità degli spettatori. Vorremmo mostrare che la Coppa Carotti non è solo agonismo, ma anche un miglioramento della città, attraverso le iniziative attuate per sostenerla».



«Cinquantatre anni di Coppa Carotti è un risultato entusiasmante - commenta Cicchetti - La tradizione è una stratificazione degli eventi che si ripetono, e la Rieti - Terminillo è una delle poche tradizioni di una città che si è lasciata sfuggire occasioni ben più importanti, nel corso del tempo. Dobbiamo custodire la gara e, nei limiti delle modeste possibilità degli Enti, migliorarla. Prendo atto della vostra organizzazione e con piacere l’amministrazione comunale sarà a vostro fianco».



«E’ importante ridare slancio a questo evento - ha sottolineato Mannoni - E ho capito quanto queste manifestazioni siano importanti per superare anche la tristezza di eventi come il terremoto. Noi della Polizia di Stato ci impegneremo al massimo per garantire la sicurezza, confidando nella maturità degli spettatori. Porteremo il nostro contributo anche con le auto d’epoca e con la Lamborghini. Ci sarà poi l’elicottero che, dall’alto, garantirà ulteriormente la sicurezza».

In gara, con i colori della Polizia, ci sarà anche il reatino Graziano Buttoletti, terzo lo scorso anno nella classifica assoluta della Carotti, a bordo di una Dallara F310.



IL PROGRAMMA TECNICO

Programma tecnico illustrato dal direttore di gara Roberto Bufalino, alla sua terza esperienza alla guida della Rieti - Terminillo, dal 1999 accanto a Franco Allegri in qualità di direttore di gara aggiunto: 100 i commissari di percorso impiegati quest’anno, 42 le postazioni. Alle 10 di sabato 14 luglio la prima ricognizione, domenica partenza della gara alle 11. Ritorno al passato anche per le premiazioni finali, che torneranno a svolgersi presso la direzione gara nuovamente trasferita a Vazia.



RIETI MOTORE ROMBANTE

A fare da contorno, i dieci giorni di Rieti Motore Rombante, che dal 6 al 15 luglio animeranno la città grazie alle attività ideate dall'agenzia di comunicazione SegecoPiù.



Tra le iniziative in programma, "Chef e Motori": ogni sera, dalle 20, all'interno dei giardini del Vignola noti ristoratori prepareranno il proprio piatto forte per sottoporlo ai visitatori. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio dell’Accademia Italiana della Cucina. E in collaborazione con Confcommercio Lazio Nord, le serate saranno accompagnate da concerti di musica live.



Venerdì 13, sempre nei giardini del Vignola, l'esclusiva cena di gala, con specialità enogastronomiche a cura dell’Hotel Roma di Amatrice. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 391-4662188.



Nel centro storico esporranno anche i più prestigiosi brand automobilistici, rendendo le piazze una cornice dedicata all’automotive.



Ci sarà anche il concorso fotografico “Scatta su…Rieti Motore Rombante” aperto a dilettanti e professionisti. Ogni autore potrà presentare al massimo cinque opere scattate durante la manifestazione e la Rieti - Terminillo 2018.

La sala mostre del comune di Rieti accoglierà inoltre, dal 6 al 15 luglio, simulatori del circuito della cronoscalata reatina, per permettere a tutti di provare un vero giro di gara.