di Giacomo Cavoli

RIETI - Una conferenza stampa per raccontare tutte le novità in programma per la Coppa Carotti del 14 e 15 luglio prossimi. Si terrà venerdì 6 luglio, alle 11.30, nella sala consiliare del comune di Rieti, la presentazione della 55esima Rieti – Terminillo, 53esima Coppa Bruno Carotti e della manifestazione "Rieti Motore Rombante", il villaggio ideato dalla società di comunicazione Segecopiù in centro storico per il secondo anno consecutivo, accompagnando la Carotti fra eventi e stand automobilistici.



Valida come quinto Georg Plasa Tribute e secondo Memorial intitolato a Franco Allegri, il traguardo della Coppa Carotti, quest'anno, tornerà ad essere quello di Pian de' Valli, lungo 13,450 km, disegnato con una sola chicane - posizionata a Pian de Rosce - 53 curve, 4 tornanti e 1.500 metri di paddock allestito a Vazia.