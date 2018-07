di Christian Diociaiuti

RIETI – Si chiude il Torneo di Contigliano, che ha visto sfidarsi tante squadre nel futsal e nel beach volley, tra piazzale degli Eroi e la palestra dell’istituto Malfatti, per quasi 3 settimane.



BEACH VOLLEY

Sabato 21 luglio si sono svolte le finali di beach volley. Per il terzo posto sfida tra i “Più pipe meno… “ contro gli All black’s . Match vinto da quest’ultimi, capitanati da Federica Renzi. A seguire la super sfida per il primo posto tra “Quei ciechi col cane” e la squadra “Matteo Cavallari Srl”. Un match combattuto fino alla fine in cui l’hanno spuntata i ragazzi di “Quei ciechi col cane”, che portano a casa il titolo di vincitori del torneo, rappresentati dal veterano della manifestazione, Jeremy Besozzi.



FUTSAL

Domenica 22 luglio si sono svolte nello stesso orario del giorno precedente le finali del futsal. I ragazzi dei “Serva di Nessuno” inizialmente favoriti alla vittoria finale del torneo, conquistano il terzo posto battendo i “Buonasera lieve” e lanciano la sfida al prossimo anno. Poi tante sorprese nella gara decisiva: la squadra di casa, “Camiceria D’Angeli”, composta da alcuni dei componenti della Toscano immobiliare Contigliano (che partecipa al torneo UISP), vengono battuti dai “Deportivo la Cadrega”, team composto prima di tutto da amici che giocano insieme da una vita e si conoscono a memoria. La squadra capitanata da Samuele Grillo vince la prima edizione del torneo di calcio a 5.



REAZIONI

«Sono felicissimo del risultato ottenuto questo anno – dice il numero uno del Centro Giovani Contigliano, Simone Salustri - Ogni anno ho sempre la paura che non possa essere all’altezza del precedente, ma i numeri dicono tutt’altro . Abbiamo reinventato questo torneo, lo abbiamo ampliato e la carica dei messaggi che arrivano dalla gente che si complimenta del lavoro svolto, ripaga ogni fatica e ti spinge a fare molto di più. Abbiamo già in mente altre idee per il prossimo anno, contattando gli organizzatori degli altri tornei per incoronare il vero e unico vincitore dell’estate sportiva reatina. Il nostro obbiettivo è quello di unire e far divertire tutti, non vogliamo metterci contro nessuno e ribadire la nostra armonia nei confronti delle altre manifestazioni sportive. Il mio ringraziamento va a tutte le squadre che hanno partecipato, sono ormai amici e non solo partecipanti. Tutto il resto lo dedico al mio paese e a tutti gli abitanti che sono passati a farci compagnia in queste due settimane, affinché anche loro possano sentirsi orgogliosi quanto il gruppo del centro giovani di Contigliano per quanto riusciamo a fare ogni estate».

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



