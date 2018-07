di Christian Diociaiuti

RIETI – Torna anche questa estate a Contigliano l’appuntamento con lo sport. Il Centro Giovani ha organizzato, come di consueto un evento sportivo che quest’anno raddoppia. Con il Contigliano Sport Village, riferimento dell’estate sportiva reatina, oltre al beach volley, a Contigliano arriva pure un torneo di calcio a 5: in gara 20 squadre, divise in gironi da quattro (si giocheranno tre partite ogni sera). Il volley si giocherà a pizzale degli Eroi, nell’arena di sabbia costruita ad hoc come ogni anno dopo l’addio alla struttura definitiva di viale Franceschini. Le gare del volley partono stasera. Il torneo di futsal, invece, si giocherà nella palestra dell’istituto Malfatti, a fianco della piazza. Previsti ricchi premi per i vincitori dei due tornei e tutte le sere musica e stand in piazza a Contigliano.

