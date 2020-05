RIETI - Fine incubo coronavirus anche per le ultime tre operatrici dell'Alcim di Contigliano che ancora erano ricoverati all'hotel Marriott di Roma, aggregato al centro Covid 2 della Capitale. I tamponi questa mattina hanno dato esito negativo e oggi alle 16 lasceranno la struttura per tornare dalle loro famiglie a Contigliano.



Si chiude così un periodo durissimo per le operatrici, trasferite a Roma dopo aver contratto il virus all'interno della casa di riposo di Contigliano: in tutto erano state portate al Marriott 10 persone, ma la maggior parte era guarita e tornata negativa dopo meno di tre settimane.



Una buona notizia per tutta la comunità contiglianese, che punta a buttarsi definitivamente alle spalle il periodo bruttissimo culminato con l'istituzione della zona rossa nel paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA