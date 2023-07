Contigliano Sport Village: lotta nel calcio a 5 per passare il turno, ultima dei gironi per il padel. Risultati e foto

RIETI- Prosegue il Contigliano Sport Village. Inizia il rush finale: nel calcio a 5 ogni punto è importante per passare alla fasi finali. Questa sera riposa il torneo di Beach Volley mentre è l’ultima dei gironi per il Padel.

I risultati di venerdì 7 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 Sconfitti a Tavolino vs Garpez 2-5

Ore 21:00 Serva di nessuno vs Black Pearl Bar 5-8

Ore 22:00 Gli amici del Sign. Bruno ve La legge del Pipita (rimandata)

Ore 23:00 Muppet Vs gli amici del Torro 5-7

Beach Volley

Ore 21:00 Red Look Vs PPF Girls (rimandata)

Ore 21:45 I bimbi di Aury Vs Haze Team 2-0

Ore 22:30 I non lo so Vs Gli Hasije 2-0

Ore 23:15 4 Santi in padella Vs ECG Team 2-0

Padel

Ore 20:30 Franciosi.Paris Vs Fanelli.Lancia 2-0

Ore 21:15 Rossi.C Vs Scortichini.Manzari 2-1

Ore 22:00 Onofri.Pariboni Vs Puglielli.Orlando 0-2

Ore 22:30 Di Lorenzo.Tempesta Vs Marchetti.Meloni (rimandata)

Il programma di Sabato 8 luglio

Calcio a5

Ore 20:00 Ilida Vs Quintilianum

Ore 21:00 Sconfitti a Tavolino Vs Serva di Nessuno

Ore 22:00 Wakanda Team Vs Hypeornot

Ore 23:00 Succhiapulli Vs Micioccoli Boys

Per il Beach Volley un turno di risposo.

Padel

Ore 21:15 Di Lorenzo.Tempesta Vs Agabiti.Orlando

Ore 22:00 Renzi.Donati Vs Fanelli.Lancia

Ore 22:30 Di Lorenzo.Tempesta Vs Marinetti.Savelli