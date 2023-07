Contigliano Sport Village, proseguono le emozioni. Risultati e programma gare. Foto

RIETI- Nella serata di ieri sera si è conclusa la terza giornata del Contigliano Sport Village. Il torneo è nel pieno dei gironi, tante le gare ancora da disputare prima di arrivare alle fasi finali.

I risultati di mercoledì 5 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 Gli amici del sign. Bruno Vs Ilirida 8-2

Ore 22:00 Tigers Vs Wakanda Team 3-7

Ore 23:00 Black Perl Bar Vs OL Blecs 4-4

Beach Volley

Ore 21:00 Red Look Vs Penny e Sam (rimandata)

Ore 21:45 Haze Team Vs I pupi di Pier 2-0

Ore 22:30 Questo 6 Vs Gli Hasije 2-0

Ore 23:15 Gli amici del Sign.

Bruno Vs 4 Santi in padella 0-2

Padel

Ore 20:30 Festuccia.De Cicco Vs Pizzoli Iacoboni 2-0

Ore 21:15 Marinetti.Savelli Vs Marchetti.Meloni 2-0

Ore 22:45 Lanna.Rauco Vs Fanelli.Lancia 2-0

Il programma di giovedì 6 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 I croccanti Vs Lirida

Ore 21:00 Ol Blecs Vs Serva di Nessuno

Ore 22:00 Muppet Vs PPF Boys

Ore 23:00 Tigers Vs Micioccoli Boys

Beach Volley

Ore 21:00 Zio Bubu Vs I bimbi di Aury

Ore 21:45 Questo 6 Vs 3 ragazzi e un Napoletano

Ore 22:30 Gli amici del Sign. Bruno Vs ECG Team

Ore 23:15 TFLS Vs PPF Grils

Padle

Ore 20:30 Franciosi.Paris Vs Renzi.Donati

Ore 21:15 Coletti.Aguzzi Vs Scortichini.Manzari

Ore 22:00 Onofri.Pariboni Vs Festuccia.De Cicco

Ore 22:45 Pizzoli.Iacoboni Vs Puglielli.Orlando G.