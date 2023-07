Subito emozioni al Contigliano Sport Village. Risultati e foto

RIETI - Termina la prima serata del Contigliano Sport Village. Tutto si è svolto senza problemi. Questa sera il secondo round.

I risultati del 3 luglio

Calcio a 5

Gli amici di Torro vs PPF Boys 5-4

Sconfitto a Tavolino vs Black Pearl Bar 2-6

Ilirida vs La Legge del Pipita 5-6

Wakanda Team vs Micioccoli Boys 10-1

Beach volley

3 Ragazzi e un napoletano vs Gli Hasije 2-0

I bimbi di Aury vs I pupi di Pier 2-0

PPF Girls vs Penny e Sam 2-0

4 Santi in padella vs Marco Team 2-0

Padel

Pizzoli.Iacoboni vs Onofri.Pariboni 2-0 (4-1;4-0)

Coletti. Aguzzi vs Piras.Principi (rimandata)

Franciosi. Paris vs Lanna. Rauco 2-0 (4-0;4-1)

Marinetti.Savelli vs Agabiti.Orlando S (rimandata)

Il programma del 4 luglio

Calcio a 5

20:00 I croccanti vs Quintilianum

21:00 Serva di Nessuno vs Garpez

22:00 Hypeornot vs Succhiapulli

23:00 L’arte di Apicius vs Muppet

Beach volley

21:00 Penny e Sam vs TFSL

21:45 Marco Team vs ECG Team

22:30 Zio bubu vs Haze Team

23:15 Gli Hasije vs Questo 6

Padel

20:30 Renzi.Donati vs Lanna.Rauco

21:15 Coletti.Aguzzi vs Rossi.X

22:00 Agabiti.Orlando vs Marchetti.Meloni

22:45 Puglielli.Orlando G vs Festuccia.De Cicco