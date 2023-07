Scatta il Contigliano Sport Village: due settimane di tornei fra calcio a 5, beach volley e padel

RIETI - Inizia il Contigliano Sport Village. Questa sera il via al torneo che terminerà il 16 luglio. Ogni giorno tanto sport e divertimento, nessun giorno di relax. Staff e giocatori non riposeranno neanche il sabato o la domenica. Due settimane senza sosta.

Calcio a 5

Il torneo con la palla a rimbalzo controllato ha una nuova location: il campo Piero Malfatti. Fresco di inaugurazione il campo ospiterà ben 19 squadre, iscrizioni da record per il torneo. Tre gironi da 5 e un girone da 4. Presente anche la squadra vincente della precedente stagione “Gli amici del Signor Bruno” inserita nel girone B.

Le squadre divise in gironi

Girone A

Serva di nessuno

Sconfitti a tavolino

Garpez

Black Pearl Bar

Ol Blecs

Girone B

Ilirida

Gli Amici del Signor Bruno

La legge del Pipita

Quintilianum

I Croccanti

Girone C

Wakanda Team

Tigers

Hypeornot

Succhiapulli

Micioccoli Boys

Girone D

Muppet

Gli amici di Torro

L’arte di Apicius

PPF Boys

Beach Volley

Stessa location della passata stagione presso il Kyalamy Ranch Tennis Club. Il fiore all’occhiello del torneo ospita 16 squadre. TFSL la vincente della precedente stagione impegnata nel gruppo C.

Le squadre divise per gironi

Gruppo A

Questo 6

Io non lo so

3 Ragazzi e un napoletano

Gli Hasije

Gruppo B

I bimbi di Aury

I pupi di Pier

Zio Bubu

Haze Team

Gruppo C

TFSL

Red Lock

P.P.F. Girls

Penny e Sam

Gruppo D

4 Santi in padella

Gli amici del Sign. Bruno

ECG Team

Marco Team

Padel

Non cambia location neanche il Padel.

Anche qui 16 le squadre partecipanti divise in quattro gruppi.

Le squadre divise per gironi

Gruppo A

Onofri.Pariboni

Puglielli.Orlando

Festuccia.De Cicco

Puzzoli.Iacoboni

Gruppo B

Marinetti.Savelli

Agabiti.Orlando S

Marchetti.Meloni

Di Lorenzo. Tempesta

Gruppo C

Colletti.Aguzzi

Rossi.X

Piras.Principi

Scortichini.Manzari

Gruppo D

Franciosi.Paris

Lanna.Rauco

Renzi.Donati

Fanelli.Lancia

Il programma del 3 luglio



Prima giornata calcio a 5

20.00 Gli amici di Torro vs PPF Boys

21.00 Sconfitto a Tavolino vs Black Pearl Bar

22.00 Ilirida vs La Legge del Pipita

23.00 Wakanda Team vs Micioccoli Boys

Prima giornata Beach Volley

21.00 3 Ragazzi e un napoletano vs Gli Hasije

21.45 I bimbi di Aury vs I pupi di Pier

22.30 PPF Girls vs Penny e Sam

23.15 4 Santi in padella vs Marco Team

Prima giornata Padle

20:30 Pizzoli.Iacoboni vs Onofri.Pariboni

21:15 Coletti.Aguzzi vs Piras.Principi

22:00 Franciosi.Paris vs Lanna.Rauco

22:45 Marinetti.Savelli vs Agabiti.Orlando S