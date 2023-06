Torna il “Contigliano Sport Village”: dal 3 al 16 luglio all'insegna di calcio a 5, beach volley e padel. Iscrizioni aperte

RIETI - Torna il Contigliano Sport Village, il torneo amplia il suo pubblico di iscritti anno dopo anno. Questa estate il torneo prenderà il via il 3 luglio per terminare il 16 luglio. Numerose le iscrizioni grazie ad una novità: il campo comunale Piero Malfatti nel pieno centro del paese. Il campo da calcio a cinque in sintetico all’aperto è fresco di inaugurazione.

Il resto del Contigliano Sport Village, ormai un classico dell’estate reatina, si svolgerà presso il Kyalami Ranch Tennis Club e la piscina R&R Sporting Club. Oltre al calcio a cinque infatti si terranno i tornei di Beach Volley e di Padel.

Le iscrizioni ai tornei termineranno il 30 giugno.

Le parole degli organizzatori Davide, Simone e Michael

«Siamo felici di essere riusciti ad organizzare anche quest’anno l’ennesima edizione del Contigliano Sport Village, il torneo che di anno in anno siamo riusciti a far crescere, sia come partecipazione che come qualità. Per questa edizione abbiamo una grande novità: infatti, il torneo di calcio a 5 si disputerà in una nuova location, realizzata da poco dal nostro comune, che ringraziamo per la disponibilità».

«La nuova location ci permette di mettere a disposizione dei partecipanti un campo da gioco nuovo di zecca, e speriamo questo faccia divertire maggiormente i ragazzi che sceglieranno di partecipare.

La scelta di dividere il torneo in due diverse location ci ha creato qualche grattacapo, ma alla fine siamo contenti di aver preso questa decisione, che immergerà molto di più Contigliano all’interno del torneo. In questo modo speriamo di portare una ventata di sport in tutto il paese, una prospettiva che era stata richiesta anche da molti nostri concittadini».

«Il beach-volley è il nostro fiore all’occhiello ed è il torneo a cui siamo più legati, da cui siamo partiti tanti anni fa. Il padel, introdotto lo scorso anno, è stato ben accolto e seguito da molte persone e siamo felici di averlo confermato anche quest’anno».