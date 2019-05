RIETI – Nella giornata di ieri, nella centralissima viale della Repubblica, a Contigliano, sei piante di tiglio hanno subìto lo strappo dei rami più bassi e lasciati a terra sul marciapiede.



Ultimo aggiornamento: 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tutto è accaduto in pieno giorno, ma non se ne capiscono i motivi. Il sindaco Angelo Toni esclude che si sia trattato di una potatura, di conseguenza, l'origine di tale gesto non può che essere attribuito ad un gesto isolato, un'azione sconsiderata della quale non se ne comprende il movente. Un vero e prorpio mistero che l'”Edward Mani di Forbice” di turno ha inscenato in modo del tutto indisturbato.