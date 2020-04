L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus . «Nulla faceva pensare che all’interno dell’Alcim si fosse propagato il contagio di coronavirus». E’ questo uno dei passaggi fondamentali di una lettera firmata da 17 dei 28 lavoratori della struttura di Contigliano. Un racconto dettagliato di ciò che è accaduto nella residenza per anziani, consegnato in esclusiva a Il Messaggero: cosa accadde in quei giorni che, poi, portarono le autorità a dichiarare la zona rossa a Contigliano ? A spiegarlo sono i 17 dipendenti che lavorano a vario titolo nella struttura e che, in maniera diretta, rispondono anche ad un articolo comparso sulle cronache nazionali nel quale si puntava il dito contro la gestione dell’Alcim. Seguono le 17 firme degli operatori.