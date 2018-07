di Christian Diociaiuti

RIETI - A Contigliano i tornei di futsal e calcio a 5 entrano nella fase decisiva, quella che assegna premi e riconoscimenti. Questa sera, venerdì, partiranno le semifinali di entrambi i tornei organizzati dal centro giovani Contigliano, dopo una lunga fase a gironi ed eliminatoria. Per il volley, dalle 20 squadre di beach si è passati a 4 che si contenderanno il titolo della manifestazione sfidandosi dalle 21.40. Anche nel futsal, che si gioca nella palestra dell'istituto comprensivo Antonio Malfatti, via alle semifinali: le sfide del calcio a 5 sono Camiceria D’Angeli-Buonasera Lieve e Deportivo La Cadrega-Serva di Nessuno. Il torneo di Contigliano, che ogni sera richiama tanti appassionati, si chiuderà con le finali di beach volley sabato 21 in piazza; quelle di calcio a 5 sono previste domenica 22. A Contigliano, tutte le sere, musica e stand gastronomici in piazza degli Eroi-Largo Talarrubias, nella parte bassa del paese.

