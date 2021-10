A Contigliano nuovo arredo urbano nel segno del verde

Sabato 16 Ottobre 2021, 11:45

RIETI - Ridare splendore ad alcune delle vie più importanti del paese richiamando i tratti caratteristici del passato. Contigliano avvia un importante processo di restyling, con l’arrivo di un nuovo arredo urbano all’insegna del verde: nuovi alberi che andranno a sostituire quelli vecchi e ormai a fine vita in viale Regina Margherita, cipressi in viale della Repubblica a richiamare l’antico nome della strada, ovvero viale delle Rimembranze. «Siamo in fase di definizione degli ultimi dettagli. Entro un mese sarà affidato l’incarico e poi si partirà»: la conferma arriva dal sindaco del paese, Paolo Lancia, supportato dall’agronomo Maurizio Frattali e dall’architetto Laura Mei.

I lavori. La parte forse più importante dei lavori riguarderà viale Regina Margherita, noto a tutti come viale della Stazione, dove era ormai urgente un intervento. «Abbiamo analizzato la situazione – spiega l’architetto Mei – e le piante attualmente presenti verranno abbattute e rimosse perché sono a fine ciclo vita e saranno rimpiazzate con due nuove tipologie, una sempreverde e una che ha due fioriture annue». Addio alle acacie che hanno fatto il loro tempo, quindi, per far spazio a lecci sempre verdi e alla “lagerstromia indica”, albero che regala fiori color lilla in due periodi dell’anno.

La speranza è quella di riportare il viale agli splendori degli anni ’60 e ‘70, quando era fiancheggiato da maestosi platani ed era luogo di passeggio. «La piantumazione arriverà fino alla stazione – aggiunge la Mei – e, per ora, non si interverrà sulla modifica dei marciapiedi o sulla strada. L’intervento ora è finalizzato alle alberature e a ciò che è di contorno». E’ forse questo l’unico neo: resterebbero irrisolti i problemi legati al parcheggio sul viale della stazione, nonché sulla fruibilità dei marciapiedi che sono stati mai asfaltati o mattonati. Interventi per i quali servirebbero ulteriori fondi.

Le Rimembranze. Altri lavori riguarderanno piazzale degli Eroi, con nuovi alberi nello spartitraffico e, soprattutto, viale della Repubblica. All’incrocio con viale Regina Margherita verranno piantati 4 cipressi con un significato preciso. «Richiameremo al nome originale di quella strada - dice Lancia - ovvero viale delle Rimembranze. Era una via intitolata alla memoria dei contiglianesi che avevano perso la vita nella Grande Guerra. Potremmo presentare questo progetto nelle scuole il 4 novembre quando, tra l’altro, ricorrerà il centenario del Milite Ignoto».

Ora a Contigliano si aspetta solo l’avvio dei lavori che dovrebbe essere imminente, anche in considerazione dei tempi biologici: entro la fine dell’anno dovrebbero essere espiantati gli alberi vecchi e sostituiti con quelli nuovi.