Coronavirus, Venerdì Santo all'insegna delle buone notizie a Contigliano. Quattro delle 17 persone trasportate in settimana al centro Covid 3 di Casal Palocco sono risultate negative al doppio tampone effettuato oggi e domani mattina torneranno a casa.

«E’ una bellissima notizia. Può sembrare poco ma, in realtà, per noi rappresenta davvero tanto» ha commentato con entusiasmo il sindaco Paolo Lancia. I contiglianesi in questione facevano parte dei 33 risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati nelle residenze anziani del paese. Per motivi precauzionali, 17 di questi erano stati portati a Casal Palocco dove è stato allestito il terzo polo Covid 19 regionale.

