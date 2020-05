© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Quattro persone ancora positive a Contigliano . E' il risultato dei 53 tamponi effettuati lo scorso 6 maggio in paese, per i quali si sono avuti stamattina i risultati. A comunicarlo è stato direttamente il Comune che, in mattinata, ha fatto il resoconto dei controlli sulla pagina facebook istituzionale. Annunciata anche una nuova campagna di controlli che sarà effettuata domani mattina, venerdì 15 maggio, a partire dalle 10.30 in piazzale degli Eroi: personale della Asl effettuerà i tamponi ai soggetti già positivi o a quelli indicati dai medici di base. Le prenotazioni possono essere fatte entro le 17 di oggi, 14 maggio, all'indirizzo urp@comune.contigliano.ri.it (oppure, solo in caso di impossibilità a scrivere: chiamando il 3389789891). Nella richiesta dovranno essere indicati tutti i dati necessari al contatto e chi sarà sottoposto al tampone dovrà raggiungere piazzale degli Eroi e restare nella propria auto, dove sarà raggiunto dal personale Asl. Le persone in quarantena obbligatoria, potranno raggiungere comunque l'area dove verranno effettuati i tampon e poi dovranno tornare immediatamente nelle proprie abitazioni. Il loro spostamento sarà concordato con la Polizia Municipale che li scorterà nel tragitto.