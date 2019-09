© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande partecipazione e tanta emozione al Palasport di Contigliano, dove la popolazione ha omaggiato la memoria di Ernesto Martelli, storico amministratore comunale e presidente della Libertas Battigalli, a cui è stata intitolata la palestra comunale. Presente al gran completo la Zeus Npc Rieti e il Basket Contigliano, a sostegno della campagna crowdfunding “Insieme per Npc”, con le due formazioni al termine della commemorazione hanno dato vita ad una sfida con le squadre mischiate. Hanno preso parte alla cerimonia anche le autorità locali e provinciali, oltre al delegato del Coni locale, Luciano Pistolesi e il parroco di Contigliano Don Ercole.Il primo a prendere parola è stato coach Gianni Brunelli, che a nome del Basket Contigliano ha ringraziato tutti i presenti e in particolare la famiglia Martelli: «Quando Ernesto da presidente costituì la Pallacanestro Contigliano forse non si sarebbe mai pensato di costruire due società gemelle: la Npc e il Basket Contigliano. Forse era un parto gemellare quello, comunque ha lasciato due società importanti, una di rilievo nazionale e la nostra, che cerchiamo di svolgere la nostra attività quotidiana di basket nel territorio, rivolta al sociale, ai bambini, ai ragazzi e ai più adulti. Ernesto ci ha lasciato tanto, un patrimonio con quella costituzione, che noi cerchiamo di difendere, di portare avanti nel migliore dei modi. Cerchiamo di condividere oggi su quella esperienza tutte le emozioni, i dibattiti sportivi e sociali come quello di adesso. Con questo riconoscimento vogliamo ricordare per sempre attraverso la soglia della palestra il suo nome nel suo ricordo. Speriamo di portare questo testimone con la voglia, l'amore, la capacità e la disponibilità che ha sempre avuto».Emozionatissimo anche patron Giuseppe Cattani, che nel palazzetto dove la sua Npc ha gettato le basi ha ricordato gli anni vissuti a Contigliano: «Ernesto mi ha cresciuto, qui con lui ho passato 15 anni, abbiamo vissuto momenti bellissimi che stanno rinascendo. Grazie a lui e a tutti i dirigenti, da qui è partito un grande progetto che stiamo condividendo, grazie alla voglia e la capacità di tante persone. Con lui condividevo un grande sogno che sta partendo qui vicino, Ernesto insieme all'amministrazione ha creduto nel grande progetto che stiamo facendo per la comunità. Non posso che ricordarlo con grande affetto e tanta nostalgia per non vederlo al palazzetto la domenica».Più tardi è arrivato il turno del sindaco Paolo Lancia, che ha rimarcato le doti umane e l'amore di Martelli per il paese. Prima di scoprire la targa il primo cittadino ha esposto le motivazioni che hanno spinto l'amministazione all'intitolazione dell'impianto ad Ernesto Martelli: «Impegnato nella vita sociale e politica del nostro comune per oltre 30 anni, ha svolto ininterrotamente dagli anni 80' la carica di amministratore comunale, esercitata con notevole impegno - ha proseguito il primo cittadino che ha ricordato anche gli anni alla guida della società sportiva - Presidente della Polisportiva Libertas Battigalli Contigliano negli anni 80' e 90', ove è nata e si è consolidata l'avventura sportiva e agonistica di Giuseppe Cattani, Fabio Orlandi e Chicco Cordoni, origine e motivazione dell'attuale importantissimo impegno realizzativo della loro società CFG Sport che si accinge ad edificare a Contigliano la loro cittadella sportiva».La famiglia Martelli ha ricambiato all’affetto ricevuto con una donazione per permettere alla formazione contiglianese di effettuare le visite mediche.