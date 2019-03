L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Il Consorzio industriale è senza guida e se lo caricano sulle spalle i dipendenti. Costretti a tirare avanti la baracca in un momento di vuoto esecutivo che non riesce ancora a essere colmato. All’inizio del mese di marzo, il commissario Salvatore Parlato, fresco di nomina, è finito agli arresti domiciliari e da quel momento l’Ente vive una situazione di paralisi che si sta riversando sui lavoratori, una decina in tutto.Costretti a mettere mani al proprio portafoglio per fronteggiare le emergenze che si presentano quotidianamente. La procura della Repubblica ha impedito l’accesso al cassetto fiscale che con l’avvento della fatturazione elettronica consente di visionare le fatture. Anche il conto corrente è off limits e nessuno può effettuare pagamenti, versamenti e altre operazioni.Per questa ragione, i dipendenti, in alcuni casi, si trovano costretti a ricorrere a risorse proprie. Appello alla Regione del direttore generale, Patrizio Anibaldi.