RIETI - Campionati professionistici, (per ora) si va avanti. E' questo in sintesi, quanto deciso dal Consiglio Federale conclusosi nel primo pomeriggio odierno, mercoledì 20 maggio, vale a dire la "delibera della regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi premino il merito sportivo".Di fatto, il Consiglio ha bocciato la proposta del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il quale dopo aver propeso per lo stop, la promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina e il congelamento delle retrocessioni, si è ritrovato spalle al muro. «Quello che conta è il voto dell'assemblea - ha detto uscendo dalla sede della Figc - di conseguenza ne prendiamo atto e vediamo cosa accadrà». Parole che da sole bastano ed avanzano per far capire lo stato d'animo del numero uno della Lega Pro, il quale ora è chiamato a spremere le meningi per pensare ad un format che, qualora si tornasse a giocare (perché, poi non è ancora escluso del tutto che si torni a bomba, ndr), permetta alla terza serie di emettere i verdetti finali.«Devo parlare il linguaggio della verità: quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla - afferma Ghirelli - La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B e appunto Serie C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti? Il calcio va riformato nella sua cultura».«Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute - aggiunge Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, nella sua nota -. Quello che si sa del nuovo Protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Mi auguro che io abbia torto rispetto alla situazione. Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l'ho fatto da sempre. Poi, qualcuno può andare a sollecitare, scrivendo lettere per giocare i Playoff». «Playoff e Playout si potrebbero disputare? Abbiamo votato alla luce del sole, ne torneremo a discutere - conclude -. Io non voglio sfidare nessuno, non c'è una lotta di potere, almeno per me conta solo la Serie C, i valori del calcio e al primo posto c'è la salute. La mia intenzione è di proteggere gli interessi di tutti i club, valgono gli interessi generali e non quelli di qualcuno».Nel quartier generale del Rieti, per ora, nessuna dichiarazione ufficiale: è evidente che quanto deliberato in sede di Consiglio Federale, toglie qualche certezza al club amarantoceleste che sembrava ormai ad un passo dalla permananza d'ufficio in serie C e che ora rischia di doversela combattere sul campo attraverso le restanti 8 gare di calendario. Ma le incognite, sotto questo aspetto, sono molteplici: chi firmerà il protocollo sanitario? Come si gestiranno gli eventuali mesi di luglio ed agosto con gli stipendi? E i prestiti? Quesiti che ad oggi non hanno ancora una risposta e che, probabilmente, alla resa dei conti avranno un peso specifico rilevante.