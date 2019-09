© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sbarca sabato a Cittaducale “Coni e Regione, compagni di sport”, l’offerta di sport messa a disposizione di tutti nelle piazze delle province laziali.Ad inaugurare l’iniziativa di carattere regionale sarà Cittaducale, dove sabato 21 settembre, dalle 15 alle 20, il Coni Lazio in collaborazione con l’amministrazione cittadina, la Uisp e le società del territorio allestirà in piazza del Popolo delle postazioni per poter praticare gratuitamente calcio, pallavolo, tiro con l’arco, karate, ginnastica, canoa, danza, pallacanestro, pentathlon, bike trial, tennis tavolo, pattinaggio, scherma, motociclismo e bocce.Ad aprire l’evento saranno le majorettes del Comune di Leonessa, mentre spazio sarà dedicato anche all’unità cinofila “Qua la zampa”.Per la chiusura della seconda edizione di sport in piazza - dopo quella del 2017 - è in programma una fiaccolata sugli sci di fondo, fuori programma reso possibile dalla leggera pendenza del centro storico di Cittaducale e dal posizionamento di pannelli sintetici.