RIETI - Dopo l’appuntamento di Cittaducale dello scorso 21 settembre, sbarca anche a Cantalupo in Sabina “Coni e Regione, compagni di sport”, l’offerta di sport messa a disposizione di tutti, promossa dal Coni Lazio e dalla Regione nelle piazze delle province laziali.Domani, sabato 2 novembre, dalle 10 alle 18, il villaggio multi sportivo approderà anche in piazza Garibaldi, grazie alla sinergia del Coni Lazio con l’amministrazione comunale, le federazioni sportive, gli enti di promozione e le società sportive del territorio, coinvolte con i propri istruttori.Ai cittadini di ogni età sarà dunque offerta la possibilità di praticare ginnastica, calcio, karate, tiro con l'arco, pentathlon moderno, danza, pesistica, tennis, twirling, ciclismo, scherma, scacchi, pallacanestro, badminton e trekking. Diverse anche le esibizioni dei piccoli atleti delle società sportive locali.Come in tutte le tappe di “Sport in Piazza”, sarà sufficiente presentarsi nel villaggio multi sportivo durante le otto ore di attività e iniziare a praticare sport con le attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori.