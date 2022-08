Domenica 21 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Un condominio a Montopoli, in di via Campana 11, alle prese da settimane con topi e serpenti provenienti da una radura circostante. Il grande immobile che conta 17 appartamenti è stato preso letteralmente d’assalto da ratti e rettili e si cerca di correre ai ripari. Gli inquilini, esasperati per una situazione che costringe molti appartamenti a restare con porte e finestre serrate e tapparelle abbassate, malgrado il caldo per non ritrovarsi presenze poco gradite in casa, hanno segnalato tramite l’amministratore di condominio l’emergenza in Comune affinché, per quel che riguarda le zone di propria competenza, possa intervenire, ripulendo le aree circostanti.

La situazione. Adiacente il condominio ci sono un canneto, rovi e vegetazione cresciuta in maniera rigogliosa, dove trovano riparo e nidificano rettili e ratti oltre ad insetti. Innumerevoli segnalazioni all’amministratore di condominio che a nome degli inquilini proprietari ha scritto al Comune, chiedendo un supporto concreto per risolvere la situazione che sta assumendo contorni preoccupanti. La richiesta di collaborazione per venire a capo di questa situazione è stata inviata al sindaco nei giorni scorsi, dopo le svariate segnalazioni di gente che si è ritrovata topi in casa e un serpente davanti la porta dell’abitazione. Va anche detto che i condomini, da anni, provvedono per il tramite di una ditta specializzata e a proprie spese ad effettuare ciclicamente la derattizzazione, ma evidentemente questa pratica, visto il proliferare degli animali, non è più sufficiente.

La richiesta. «Abbiamo chiesto – spiega l’amministratore di condominio – uno sfalcio dell’erba e delle canne e la pulizia dell’area circostante il condominio nelle zone di competenza comunale. La situazione, malgrado provvediamo da sempre alla derattizzazione tramite una ditta specializzata visto il proliferare degli animali, rischia di creare problemi seri, oltre al disagio alle persone, per non parlare anche del pericolo incendi vista la siccità di questa estate. Chiediamo che l’istanza venga presa in considerazione visto il problema che sta mettendo in apprensione un intero condominio di 17 famiglie e che si arrivi al più presto ad una soluzione anche per tutelare l’incolumità delle persone otre che per un fattore igienico sanitario».

Il Comune. E al riguardo essendo il sindaco, nello specifico Andrea Fiori, l’autorità sanitaria locale che tutela igiene e salute pubblica, da parte sua ha garantito un immediato interessamento. «In riferimento alla segnalazione inerente la situazione delle aree limitrofe al condominio di via Campana 11 – ha detto il primo cittadino - con la quale si evidenzia la presenza di ratti e rettili nelle zone adiacenti le abitazioni, preso atto di quanto esposto e riservandomi di verificare le proprietà e le pertinenze delle aree in questione nelle quali insistono le criticità segnalate, effettuerò dei sopralluoghi e qualora si ravvisino gli estremi, darò avvio a tutte le azioni necessarie a tutela della salute pubblica nonché alla pubblica incolumità nella zona in questione, intervenendo in base alle competenze e interessando i preposti uffici al fine della migliore risoluzione dei problemi segnalati».