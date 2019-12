Premio l’originalità dell’opera

RIETI - Il 21 novembre la Provincia di Rieti ha bandito il concorso “Green Christmas: A Natale puoi… riciclare!” dedicato alle secondarie di primo grado e appena subito dopo Natale, il 27 dicembre 2019, sono stati decretati i 4 vincitori.Il concorso prevedeva la realizzazione di un’opera creativa originale realizzata attraverso l’uso di materiali riciclati prodotti all’interno dell’edificio scolastico che rappresentasse una decorazione natalizia.«Mi è giunta oggi la comunicazione dei 4 vincitori del nostro concorso dedicato alle tradizioni natalizie e al riciclo creativo. C’è stata una bella partecipazione e mi congratulo con tutti i ragazzi e i docenti che si sono impegnati per rendere più bella la loro scuola e sono stati coinvolti attraverso un lavoro di gruppo in un percorso di sensibilizzazione sull'importanza di trasformare i rifiuti in risorse», ha detto il presidente Mariano Calisse, comunicando che andrà personalmente nelle scuole a consegnare i premi: “«nizialmente avevamo previsto una cerimonia di premiazione in Provincia, ma trovo che questa sia un’ottima occasione per andare a complimentarmi personalmente con i ragazzi, apprezzare il loro lavoro e fare un giro perlustrativo degli edifici scolastici provinciali».I vincitori per ogni categoria sono:OPERA: Presepe mosaicoUn Mosaico realizzato con piccole tessere di gesso recuperato da cantiere edile attualmente attivo presso la scuola e colato su tappetini di vecchie autoOPERA: Mi illumino d'immensoL'adesione al concorso è seguita a una serie di attività didattiche sui temi del riciclo e sostenibilità. Partendo dallo studio dell'oreficeria longobarda e barbarica, si sono progettate e realizzate tre installazioni (due nella sede di Contigliano, una nel plesso di Greccio): decorazioni per l'albero di Natale, un secondo albero stilizzato su un pannello decorativo e un allestimento per l'atrio della scuola. Con la tecnica dello sbalzo sono stati utilizzati dei contenitori di alluminio, opportunamente sagomati. Per evidenziare le caratteristiche estetiche si è scelto di lasciarli al naturale, evitando l'uso di vernici e colle (questi materiali avrebbero "tradito" lo spirito stesso dell'intervento). Tutto è riciclabile.OPERA: Un magnifico grande NataleNell'attuale sede della scuola secondaria di primo grado di Fiamignano sono pochi i materiali a disposizione dei ragazzi ad eccezione di scatoloni e fotocopie mal riuscite. Con questo materiale di riciclo sono state costruite le sagome di oggetti simbolici del Natale come: un pacco regalo, un albero natalizio, il cappello di Babbo Natale, la stella cometa e un fiocco di neve. La scelta della vistosa dimensione degli oggetti rappresenta la nostra idea del Natale: "Un magnifico, grande Natale"OPERA: Natività di GesùLa rappresentazione della natività di Gesù è stata eseguita da tutti gli alunni delle due classi prime della scuola secondaria di primo grado di Antrodoco utilizzando cartoni di imballaggio decorati con colori acrilici. Gli alunni sono stati coinvolti in tutte le fasi della realizzazione: recupero del materiale, disegno e ritaglio delle sagome dei personaggi, decorazione, composizione della natività.Per la categoria creatività si è arrivati ad un caso di ex aequo che ha decretato 4 vincitori invece dei 3 inizialmente previsti.Tutte le proposte sono state raccolte in una gallery fotografica sul sito dell’Osservatorio Provinciale dei rifiuti e sono visibili a questa pagina: http://www.oprrieti.it/new/275-green-christmas