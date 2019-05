LA CLASSIFICA

RIETI - La prima finalista di Miss Mondo Lazio 2019 è una ragazza di Torrita Tiberina, Diana Giometti, 22 anni, che ha vinto la prima semifinale della kemesse svoltasi a Poggio Mirteto.La location, una rinnovata Sala Farnese, gremita per l’occasione per assistere alla prima semifinale regionale del Lazio del concorso di bellezza più famoso del mondo. I due esclusivisti regionali, lo stilista Erasmo Fiorentino e il coreografo Maurizio Serafini, hanno organizzato l’evento curando tutto nei minimi dettagli. La giuria, con Federica Galletti, Miriam Sinibaldi, Elisa Perotti e il famoso speaker radiofonico messicano Sergio de Jesus Castellano Lara ha decretato la classifica finale con le miss più belle.Come detto vince la ventiduenne di Torrita Tiberina Diana Giometti, alle sue spalle Lorenza Di Cesare, 25 anni di Pescara; quindi Amira Infantino, 16 anni di Fiano Romano e Valentina Conti, 18 anni di Roma. Per la Giometti, giocatrice professionista di Volley, ora c’è la possibilità di replicare nella finalissima regionale del prossimo 25 maggio presso la tenuta La tacita di Roccantica per spiccare il volo verso le finali nazionali che quest’anno si disputeranno a Gallipoli. Miss Mondo ha premiato non solo la bellezza ma anche le capacità artistiche e sportive con altre fasce assegnate a: Beatrice Nardi, 25 anni di Roma (Talent), Amira Infantino (Sport), Elena Verrastro, 18 anni di Ostia (Model); Federica Del Manzo, 16 anni di Filacciano (Beach) e Ilaria Cristofori, 20 anni di Fabrica di Roma (Web). Ospiti della serata sono stati i cantanti Simone Sartini e Olivia.