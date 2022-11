Concorso grandi mieli millefiori di Rieti e del Centro d'Italia: ad Antrodoco la cerimonia. Tutti i premiati

RIETI - Si è concluso lo scorso 13 novembre il concorso “Grandi Mieli Millefiori di Rieti e del Centro Italia, giunto alla VI edizione con il convegno e la giornata di premiazione. Dopo due anni di concorso “a distanza” finalmente l’Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio ha avuto modo di lavorare spalla a spalla per un appuntamento sempre più di rilievo e la cui partecipazione diventa sempre più ampia.

“Si sono infatti registrati quasi il doppio del numero dei campioni presentati rispetto allo scorso anno e si è vista la partecipazione di mieli provenienti da tutte le regioni chiamate a concorso -dichiarano soddisfatti gli organizzatori- in termini di numero di campioni, le provincie più rappresentate sono state Rieti, Roma e L’Aquila”

Il concorso è stato organizzato con il patrocinio del comune di Posta e dell’Albo nazionale degli esperti di analisi sensoriale del miele che, dal 2019, riconosce ufficialmente il concorso approvandone il regolamento. L’appuntamento si è svolto in due fasi, il 5 e 6 novembre si è proceduto agli assaggi da parte degli esperti in analisi sensoriale del miele cui sono state descritte le finalità del concorso e relative peculiarità dei mieli che avrebbero assaggiato. La maggior parte dei campioni infatti è prodotta da allevamenti per autoconsumo.

La seconda fase, di premiazione e di convegno sui recenti aspetti legislativi, si è svolta lo scorso 13 Novembre ad Antrodoco. Il Sindaco, Alberto Guerrieri, ha messo a disposizione il Teatro comunale, ex chiesa sconsacrata di Sant'Agostino sorta su resti romani e rimaneggiata nei secoli, decorata con gli affreschi di Carlo Cesi 1622-1682, antrodocano di nascita e l'Annunciazione di Lin Delija, 1926-1994, pittore albanese antrodocano di adozione.

La giornata è iniziata con l’accoglienza e la preparazione della giuria popolare per gli assaggi che hanno determinato l’assegnazione del Premio Gradevolezza. I lavori della giornata sono stati coordinati dal socio Alberto Pettinari. Nella prima parte, rivolta agli aggiornamenti legislativi, si sono susseguiti gli interventi del Presidente Rinaldo Amorosi riguardo le Nuove disposizioni per le registrazioni delle movimentazioni di api e del Vice Presidente Guglielmo Arcà circa la Nuova Legge sull’apicoltura della Regione Lazio.

Il Presidente Amorosi nella sua esposizione ha sottolineato i forti impatti che a suo avviso la nuova norma sulle movimentazioni avrà sia sulla conduzione apistica che sulle attività dell’associazione come referente in BDN e ha preannunciato di voler valutare delle azioni volte al ripristino delle condizioni normative precedenti.

In seguito l’Esperto in Analisi Sensoriale del Miele Mario Momella ha illustrato le evidenze del Concorso, sottolineando lo straordinario alto livello medio dei campioni presentati al concorso.

Per la Categoria Autoconsumo dei “Millefiori del Centro Italia” ha primeggiato la provincia di Rieti con il miele di Monica Capanna con il Millefiori di Amatrice - Voceto, seguita da due ottimi mieli, uno prodotto da Calgani Damiano con un altro Millefiori di Amatrice – Scai e l’altro prodotto da Capalti Gian Marco con un Millefiori di Lugnano in Teverina (TR) – Pozzo.

Nella categoria “Aziende Professionali” il primo posto è stato ottenuto dall’Apicoltura Rinaldi con il miele Millefiori di Anzio (RM) – Villa Borghese seguito dai Mieli Millefiori di Tornimparte (AQ) – Colle Santa Maria di Santucci Maurizio e dal Miele Millefiori di Micigliano (RI) – Casale d’Annita di Amorosi Rinaldo:

Il premio per la “Miglior Azienda della Provincia di Rieti” è stato assegnato a Rinaldo Amorosi con il Miele Millefiori di Micigliano – Casale d’Annita, classificatosi al primo posto tra le aziende reatine. Infine, il Premo Gradevolezza, scaturito dai giudizi della giuria popolare, dove è stata di nuovo premiata l’azienda di Apicoltura Rinaldi con il Miele Millefiori di Anzio (RM) – Principe Borghese.

Alla giornata di premiazione sono intervenuti: Valerio Novelli, Consigliere Regionale e Presidente della VIII Commissione - Agricoltura, Ambiente della Regione Lazio, Mario Momella dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e il Sindaco di Antrodoco, Alberto Guerrieri. Hanno inviato i propri saluti ai convenuti Enrica Onorati, Assessora alla giunta regionale del Lazio (Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo) ed il Prof. Tiziano Gardi, referente scientifico del settore Miglioramento Genetico del progetto di miglioramento dell’Apis mellifera ligustica dell’Associazione.

“La manifestazione -hanno ribadito gli organizzatori- è nata per diffondere ed apprezzare i Mieli Millefiori del territorio reatino e di tutta l’Italia centrale, fornendo ai partecipanti uno stimolo ed un supporto tecnico per migliorare la qualità delle produzioni di Miele Millefiori. È un concorso rivolto alla salvaguardia dell’Apis mellifera ligustica, infatti le campionature devono obbligatoriamente essere prodotte da apicoltori che, in linea con lo statuto AAAL, perseguano la conservazione e la salvaguardia dell’Apis mellifera ligustica, evitando di allevare altre sottospecie o ibridi”.

La manifestazione si è conclusa con l’esposizione ed assaggio per il pubblico di tutti i campioni presentati a concorso. Un particolare ringraziamento va al Capo Panel Marco Valentini e agli assaggiatori dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele: Barbara Ricci; Marialba Ventricelli; Serena Rocchi; Mario Momella e Ellen Belardi.