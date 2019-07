RIETI - Si è svolto nella serata di domenica il concorso di bellezza «Miss Intimo 2019», selezione valida a livello nazionale. Il concorso è iniziato alle 22 in piazzale degli Eroi, al culmine della manifestazione sportiva delle Carrette, ideata e realizzata dall' associazione 02043 di Contigliano in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Contigliano.



Manifestazione che ha movimentato il fine settimana del paese. Un'affollatissima piazza ha accolto le 8 ragazze, provenienti da varie località del Lazio, partecipanti al concorso,che nonostante il freddo, si sono presentate, in tutta la loro bellezza, sfilando, tra fiaccole e sabbia, in biancheria intima e in costume da bagno.

Al termine dela sfilata, un'attenta giuria ha eletto Agnese, miss Intimo Contigliano, premiata e fasciata dal neo assessore alla cultura, Maria Lucilla Malfatti.

