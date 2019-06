Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stamattina al Lago Scandarello, giornata conclusiva del Laboratorio Nautico con gli studenti del Liceo Sportivo Internazionale a cura della Lega Navale Rieti – Lago del Turano. Un centinaio di studenti protagonisti, tra cui i piccoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Amatrice.Sulle imbarcazioni protagonisti gli alunni del Liceo Sportivo Internazionale, che hanno tenuto lezioni dimostrative a bordo di canoa e kayak, dopo esser stati formati, da due anni a questa parte, attraverso laboratori tenuti sul lago del Turano. Sono stati gli stessi alunni del liceo, a mettere in pratica con i più piccoli, le lezioni apprese durante i Campus Vela al lago del Turano.“Abbiamo raggiunto un obiettivo meraviglioso – ha detto l’avvocato Giovanni Vespaziani, presidente della Lega Navale sezione Rieti Lago del Turano – bravissimi i ragazzi, che hanno offerto agli studenti più giovani, la possibilità di andare alla scoperta del magnifico lago Scandarello. Un ringraziamento a Fabio Piscicchia, delegato provinciale Federazione Italiana Canoa, ideatore e comandante della spedizione, che ha dimostrato tutta la sua bravura, competenza, passione e capacità senza pari. Grazie al progetto Pro Amatrice, siamo riusciti a portare in alta quota i primi canoisti creando un collegamento tra i due laghi, Turano e Scandarello. Speriamo che questa sinergia porti frutti positivi anche in futuro”.“Da qui dobbiamo partire per far restare i ragazzi ad Amatrice - ha dichiarato Alessandro di Marco, consigliere delegato al turismo e sport del Comune di Amatrice - il terremoto ci ha tolto molto, ci sono rimaste poche certezze, come il lago, che con l’aiuto della Lega Navale stiamo godendo nel migliore dei modi. È bello vedere i ragazzi che si affacciano alla natura e allo sport in questo modo”.Soddisfazione espressa anche dai docenti del Liceo Sportivo Internazionale di Amatrice, che hanno sottolineato quanto questa esperienza abbia appassionato gli studenti e dato prestigio alla struttura stessa. L’appuntamento è per il prossimo anno.