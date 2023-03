Concerto-omaggio a Lucio Battisti domani alle 18 al Flavio ma Mogol non sarà presente: manderà solo un videomessaggio

RIETI - Attesa in città per il concerto-omaggio a Lucio Battisti, organizzato per gli ottant'anni che il cantautore di Poggio Bustone avrebbe compiuto lo scorso 5 marzo. "Una Banda per amico" è il titolo del concerto che la Banda Musicale della Polizia di Stato terrà domani venerdì 24 marzo, alle ore 18,30 al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti senza prenotazione, e sono in molti coloro che pensano di stazionare davanti all'ingresso del Flavio per occupare una poltrona nello stesso teatro dove Lucio Battisti vinse il Festival di Primavera nel 1968, con la canzone "Balla Linda".

Era il periodo del felicissimo sodalizio con Mogol, anch'esso annunciato come ospite del concerto. Il celebre autore ed attuale presidente della Siae, contattato da Il Messaggero, ha spiegato di non essere mai stato prima d'ora al Teatro Flavio di Rieti, e neppure questa sarà la volta buona, visto che causa impegni concomitanti l'autore apparirà al pubblico reatino solo attraverso un videomessaggio.

«I miei testi sono un po' tratti dalla vita vera, un po' romanzati», spiega Giulio Rapetti, in arte Mogol. «Balla Linda la scrissi in ricordo di una piacevole e fugace avventura amorosa con una ragazza americana. Durò solo una sera ma fu bello: si chiamava Linda, ovviamente». Canzoni nate da esperienze personali che ormai sono patrimonio di tutti noi: «Sono ormai abituato a questo - dice Mogol - ormai non mi fa più effetto. Scegliere una sola canzone? Impossibile! Ne ho scritte troppe».

L’evento è promosso dal Comune di Rieti in collaborazione con la Questura di Rieti e il supporto della Fondazione Varrone. Sul palco la Banda della Polizia diretta dal maestro Roberto Granata e tre interpreti d’eccezione: Mario Lavezzi, compositore, cantautore e grande amico di Lucio Battisti, Cristina Di Pietro, cantautrice e pianista riminese che con Lavezzi ha appena pubblicato “Una storia infinita”, e la soprano Federica Balucani. L'ingresso per il pubblico è libero con apertura porte alle ore 18.