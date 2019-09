IL CONCERTO

RIETI - Il concerto a cappella dalle voci femminili di venerdì in via dell'Elettronica si inserisce nell'iniziativa “Laboratori di genere - Festival delle donne" dai prossimi 26 e 27 settembre a Rieti. Presso lo Spazio Attivo Lazio Innova del Nucleo Industriale si susseguiranno iniziative nate dalla cooperazione di più soggetti del territorio con l’obiettivo di diffondere e rendere più efficaci i servizi presenti a beneficio delle donne, di rafforzare la rete interregionale: Camera di Commercio di Rieti, Cna, Spazio Attivo Lazio Innova di Rieti, Provincia di Rieti, Porta Futuro Lazio, Capit Rieti, Igers Rieti, Capit Rieti con il Centro Antiviolenza “Il Nido di Ana”, Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, La Casa delle Donne di Terni, Wikimedia Italia.Saranno i canti monodici e polifonici, d’amore, di nostalgia, mietitura, ninne-nanne delle Rrosa Trio, dal cuore della Calabria, a rievocare dalle 18.00 alle 19.00, le sonorità del Mediterraneo arcaico venerdì 27."Dialetti, melodie e ritmi sono per noi - scrivono - un esempio di simbiosi e fusione tra suoni e culture che si affacciano sul mare e che in tempi molto lunghi hanno prodotto un modo di cantare e suonare tipico e originale che è patrimonio in trasformazione della cultura musicale di tradizione orale".Con incursioni nei canti arbereshe di Calabria, umbro, abbruzzese, siciliano e griko salentino, il repertorio si sofferma su lingue e suoni antichi, che si apprendono dal contatto diretto e percorrono le strategie comunicative e affettive della lingua materna. Suoni e musica che si apprendono dalla pratica integrata tra contemporaneo e tradizione. La ricerca della resa timbrica è una scelta fondante per il trio, "questo ci orienta insistentemente verso il suono delle voci, prerogativa della musica di tradizione orale, canto a cappella, a stisa, all'aria. Invitiamo le spettatrici e gli spettatori e ad una vera e propria esperienza d'ascolto."Le Rrosa trio portano il loro concerto ad Amelia (Terni) per Oltre il Visibile '17; a The International Festival of Entrerritmos settima edizione '17, Larache Marocco; al Paleariza Festival di World Music nella Calabria Greca 27ma edizione '17 Cardeto (Reggio Calabria); a Felici&Conflenti Festa di Comunità 9a ediz. a Conflenti (Catanzaro) '19. In House Concert e spazi museali a Roma e L'Aquila dal 2017