Mercoledì 13 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Il Comune di Rieti non riesce ad uscire dallo stato di pre-dissesto ed è quindi ora costretto a varare un nuovo piano di riequilibrio. È la terribile doccia fredda che, dopo la commissione Bilancio di lunedì pomeriggio e il consiglio comunale di ieri, piove adesso addosso a Palazzo di Città, dieci anni dopo l’avvio del piano predisposto dalla giunta Petrangeli per rientrare del disavanzo di 20 milioni di euro e di 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio.

A far naufragare le ottimistiche previsioni del Comune sulla fine dello stato di pre-dissesto - stimata tra ottobre e novembre di quest’anno - è infatti ora la richiesta avanzata dalla Corte dei conti di aumentare la disponibilità a favore del Fondo dei crediti di dubbia esigibilità, che dovrà essere incrementato di altri 18 milioni di euro.

La situazione. Una nuova manovra lacrime e sangue per il Comune di Rieti che, raschiando il fondo del barile, è al momento riuscito a reperire nove milioni e 730mila euro (sui 18 previsti), prelevati da altri capitoli di bilancio. Con la delibera numero 209 votata ieri (a favore però da parte della sola maggioranza), per superare il sottodimensionamento del Fondo, vengono infatti alzate a sei milioni di euro le entrate previste dalle multe, un altro milione e 770mila euro proviene dai ruoli previsti per l’aumento delle multe stesse, un milione e 550mila euro dagli accertamenti fiscali e 410mila euro di fondi regionali Covid. Per il consigliere di minoranza del Psi, Carlo Ubertini, «con questa variazione si ricostituisce il fondo dilatando entrate previsionali per tributi e contravvenzionale. Per cui si alimenta la potenzialità di nuovi crediti di difficile esigibilità, tali da dover potenziare ulteriormente il fondo crediti di dubbia esigibilità. In sintesi: si cura la malattia utilizzando la causa della stessa».

I tagli. A fare le spese dei nuovi appostamenti chiesti dalla Corte dei conti sono soprattutto Turismo e Cultura. A far emergere le decurtazioni dalle carte della delibera è l’intervento, in aula, del consigliere comunale Maurizio Vassallo (Per il bene comune): «Il fondo l’abbiamo raschiato togliendo tutto ciò che, nei capitoli del bilancio preventivo, era previsto a favore di turismo e cultura».

Con l’addio rinviato al rientro dal predissesto, restano invariate anche le aliquote massime dei servizi erogati dal Comune: «È stata una sorpresa constatare che la Corte dei conti non ha dato per scontata la chiusura del piano di rientro - commenta il consigliere del Pd, Paolo Bigliocchi. - Con il nuovo piano di rientro, nel 2024 le tariffe non potranno essere alleggerite. E dal nostro punto di vista, il Comune sta portando avanti la riformulazione del piano di rientro mettendo all’interno del bilancio entrate che sono tutte da dimostrare. Cifre come quelle previste per le contravvenzioni difficilmente verranno infatti introitate nei numeri espressi, non migliorando dunque il quadro complessivo. In questi ultimi dieci anni è stato fatto molto: la situazione del 2013 era oggettivamente devastante, ma evidentemente non sufficiente, perché la richiesta della Corte dimostra che c’è ancora da lavorare».

La replica. «Per reggere questa manovra abbiamo veramente raschiato il fondo - ammette durante il consiglio comunale l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani. - Abbiamo fatto scelte che sono state fortemente penalizzanti per le deleghe di qualche collega assessore, ma abbiamo discusso parecchio su questa variazione per cercare di rimettere il bilancio del Comune in una situazione di linearità. Questo è il motivo per cui abbiamo tagliato alcune voci a deleghe come il turismo e la cultura: ma andava fatto per attingere risorse lì e per non aggravare altre sezioni del bilancio. Il nuovo piano di riequilibrio avrà però caratteristiche diverse: non vi troveranno infatti posto debiti fuori bilancio e pertanto sarà più sostenibile del precedente».