Comunali a Fara, Paolo Spaziani ritira la propria disponibilità a candidarsi con Fara Merita

RIETI - Paolo Spaziani, a Fara Sabina consigliere d’opposizione nell’ultima legislatura con Fara bene comune, e candidato sindaco in pectore per qualche settimana nel centrosinistra, fin quando le vicende e i vari tavoli di confronto hanno virato su altri nomi, in ultimo su quello di Vincenzo Mazzeo, non sarà della partita alle prossime amministrative a Fara in Sabina.

L'annuncio. Ad annunciarlo lo stesso Spaziani poco fa in un comunicato nel quale spiega che «dopo aver avuto il mandato da parte di Fara Merita – dice Spaziani - mi sono impegnato per la costruzione di una alleanza larga che comprendesse il centrosinistra, il Ponte ed il Movimento 5 Stelle. Tutto ciò, anche con l’aiuto dei vertici del Pd, che ringrazio. Purtroppo, mentre si aprivano spazi per concludere positivamente una trattativa difficile, Fara Merita, con l’incomprensibile avallo del Pd di Fara in Sabina, ha ritenuto di dover individuare una nuova candidatura a sindaco, provocando di fatto l’interruzione delle trattative. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, ancora una volta, le forze progressiste si presenteranno divise alle elezioni.

Ritengo che il quadro politico che si sta delineando nel nostro campo, purtroppo, sia debole e privo di qualsiasi logica. In queste condizioni, credo che la mia candidatura nella lista di Fara Merita non sia utile”.

