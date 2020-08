RIETI - Il countdown che porta alla presentazione di liste, simboli, programmi e candidati è iniziato. Venerdì e sabato (fino alle 12) si conosceranno i contendenti della tornata elettorale dalla quale uscirà il nuovo sindaco e la nuova assise civica di Fara Sabina. E’ questione di ore dunque e queste sono le ultime, quelle decisive che possono fare la differenza per piazzare il colpaccio con qualche nome in extremis che magari “sposta” ,in una competizione che si annuncia di non facile lettura. Le caselle nelle varie liste alla voce “consiglieri” si vanno riempiendo e qualche dato balza agli occhi.

Centrosinistra: in tre restano fuori. Il primo che fa venire in mente il «mi si nota di più se vengo o non vengo per niente» di morettiana memoria riguarda quello che fino a ieri costituiva il blocco più consistente dell’opposizione, il gruppo Fara bene Comune, con Paolo Spaziani, Danilo Maestri e Gabriele Picchi. Ad oggi nessuno dei tre è candidato con nessuno. Sempre dalle opposizioni Giorgio Giovannelli lo troviamo con Marinangeli–Basilicata mentre Alessandro Bielli è con Vincenzo Mazzeo. Manca all’appello Tony La Torre, l’ex assessore ai lavori pubblici con Basilicata saltato poi col rimpasto, scioglierà la riserva nelle prossime ore così come da verificare l’annunciata lista Solo noi per Fara Sabina a guida Paolo Cagnizi se si concretizzerà o confluirà come da insistenti rumors pre elettorali in Uniti per Fara di Roberta Cuneo.

Solo Basilicata ha completato la lista. Ad oggi, con l’obbligo del condizionale solo la lista “Noi Fara” parrebbe già completa col candidato sindaco Marco Marinangeli e i candidati consiglieri Davide Basilicata, Maria Di Giovambattista, Paolo Foglietta, Giorgio Giovannelli, Beatrice Righetti, Robert Mereuta, Elisabetta Onori, Annalinda Soldati, Marco Biancolini, Giorgia Santarelli, Luca Teodori, Monica Serpietri, Emiliano Casella, Angelo Salvati, Matteo Mancini, Marco Marcotulli. La lista “Il Ponte” del candidato sindaco Daniela Simonetti vede candidati consiglieri Giorgio Rosati, Donatella Mangiapelo, Tebaldo Lazzari, Valentina Bianchilli, Mirella Bianchini, Franco Gentili, Michael Lorenzini, Enza Pietrangelo, Nicoletta Giuli, Massimo Griscioli, Ivano Fioravanti, Valeria Crescenzi, Demis Simei. “Uniti per Fara” candida sindaco Roberta Cuneo mentre i candidati consiglieri sono Giacomo Corradini, Fabio Bertini, Simone Fratini, Chiara Costantini, Paola Trambusti, Mauro Pinzari, Fabio Foresi, Eleonora Oppes, Cristian Mechelli, Giorgia Simonetti, Pamela Martini, Cristina Di Felice, Sabrina Gervasoni, Benedetta Raponi. La lista “FaraMerita” candida sindaco Vincenzo Mazzeo, mentre i candidati consiglieri sono Alessandro Bielli, Cinzia Giovannini, Franco Cipriani, Carlo Desideri, Lara Scipioni, Mabel Moretti, Alessandro Spaziani, Martina Simonetti, Carlo Alberto Dominici, Mauro Trevale, Tommaso Vicinelli, Fabrizio Mei, Antonella Fronzetti. Le squadre che fanno capo ai candidati sindaci Simonetti, Cuneo e Mazzeo mancano ancora di qualche tassello, le prossime ore ci diranno come saranno gli schieramenti definitivi delle varie squadre.



