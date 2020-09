RIETI - Tra video e iniziative prosegue a Fara Sabina la campagna elettorale. Marco Marinangeli continua a preferire gli strumenti digitali. Ieri mattina sulla pagina di Noi Fara è stato pubblicato un video a stampo documentaristico che attraverso un drone che sorvola tutto il territorio pone l’accento sui nove anni di amministrazione Basilicata: «Anni in cui il comune è cresciuto e solo con Marco Marinangeli potrà continuare a farlo». Nel video, una voce narrante non manca di lanciare frecciatine agli ormai noti “traditori” e non dimentica di scoccarne qualcuna anche a FaraMerita, sostenendo che in questi anni Fara è crescita sia dal punto di vista demografico che da quello dello sviluppo occupazionale ed economico. Un altro tema sul quale si è soffermato Marinangeli, nel giorno in cui Fara ha deciso di posticipare l’inizio delle lezioni, è stata la scuola e, soprattutto, le affermazioni dell’avversaria Roberta Cuneo.

L'accusa. «Il 27 agosto la candidata a sindaco della Lega – attacca Marinangeli - sbandierava notizie ufficiali rassicuranti circa la certa riaperture delle scuole il 14 settembre, millantando, come al solito, meriti non suoi. In altre occasioni pubbliche e private, tentando sempre di accreditarsi in ruoli e dinamiche che non le competono, parlava circa il superamento di ogni criticità nelle scuole di responsabilità provinciale, cosa falsa. Oggi tutto quello che ha incautamente promesso è stato smentito dalla notizia ufficiale dello slittamento per l’apertura di tutte le scuole della nostra città. Chi ha la pretesa di governare dovrebbe evitare comunicazioni ufficiali in maniera inopportuna su questioni delicate come queste, solo per cercare di guadagnare qualche voto».

Sulla scuola interviene anche Vincenzo Mazzeo. Tra un’iniziativa sul territorio e l’altra (oggi accoglierà a Passo Corese l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e l’onorevole Fabio Melilli) ieri si è soffermato sulla problematica dei plessi farensi propendendo per quella che poi è stata la decisione assunta nel pomeriggio dal commissario. «Presa visione del protocollo inviato al commissario Gallone dai dirigenti scolastici di Fara – spiega Mazzeo - la coalizione Fara Merita si è unita alle richieste dei dirigenti sollevando a sua volta serie perplessità in merito alla riapertura degli istituti scolastici. Al momento, né le condizioni di alcuni di essi, né la precaria situazione organizzativa post-Covid, permettono di dare certezze agli studenti e ai loro genitori in merito alla sicurezza degli studenti all’interno degli istituti».

Gli altri candidati. Scuola, sport, sicurezza e altri temi continuano a tenere banco in questa campagna elettorale. Daniela Simonetti dopo un focus sulla sicurezza di mercoledì a Passo Corese, oggi sarà a Farfa e Pomonte, domani a Prime Case e il 14 settembre sarà a Canneto per parlare di agricoltura. Mentre Roberta Cuneo, reduce dall’evento di Fratelli d’Italia per presentare i 4 candidati del partito di Giorgia Meloni, domani sarà a Coltodino, il 12 a Valle Falsa e il 14 a Baccelli.

