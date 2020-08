Comunali a Fara, Danilo Maestri non si ricandida. Si aggiunge a Paolo Spaziani e Gabriele Picchi

RIETI - E’ stato per anni uno dei personaggi più in vista della politica a Fara Sabina e molti lo davano tra i papabili candidati sindaco in una coalizione di centrosinistra, Danilo Maestri, il quale, invece, non si ricandiderà con nessuno, come avevano già fatto ed annunciato Paolo Spaziani e Gabriele Picchi, facendo così tramontare l’esperienza politica di Fara Bene Comune, che ha costituito lo zoccolo duro dell’opposizione fino alla caduta dell’ex sindaco farense Davide Basilicata.



Le motivazioni. “Utilizzo questo comunicato per ufficializzare la mia non candidatura e per precisare alcune delle motivazioni che mi hanno, purtroppo, spinto verso questa sofferta decisione – ha spiegato Danilo Maestri in un post diramato pochi minuti fa- In questi ultimi mesi ho cercato di dare continuità alla attività svolta in questi anni come Consigliere Comunale, ma con rammarico devo dire che non si è riusciti a progettare quello che auspicavo: vera condivisione in un progetto politico unitario, libero da vecchi schemi e da tutti i rancori del passato. Le mie idee sono state proposte in piena Trasparenza verso tutte le forze politiche e verso chi si è interessato di politica locale da sempre. Queste difficoltà erano sicuramente ben note a tutti - in particolar modo ai veterani della politica - e ciononostante si è scelto di far terminare prematuramente l'amministrazione Basilicata, con il rischio concreto di ritrovare gli stessi attori di quel governo a distanza di pochi mesi sulle stesse poltrone, tanto da far nascere il dubbio di un accordo già preso. Il fattore scatenante della mia scelta non è mai stato il singolo nome del candidato sindaco – che, comunque, a mio avviso doveva essere individuato con almeno alcuni requisiti amministrativi e politici e non soltanto per lunga militanza in partiti di centro sinistra, tra l’altro sempre con scarsi risultati elettorali - bensì il metodo, poco chiaro, con cui ci si è arrivati, frutto di un lavoro sempre portato avanti sotto traccia e con poca trasparenza, vero cancro della vita politica del nostro territorio”.



«Sarò ancora sulla scena politica». “Ho deciso di non candidarmi ma ciò non vuol dire uscire dalla scena politica anzi – conclude Danilo Maestri - questa battuta di arresto ad oggi mi servirà per affrontare le sfide del domani con maggior passione e concretezza. Auspico di poter continuare a dare un contributo concreto e costruttivo, cosi come ho fatto in questi anni da Consigliere, per la nostra Città, collaborando con tutti quei cittadini che sono volenterosi di costruire un progetto serio e trasparente che consenta finalmente di dare a Fara in Sabina lo sviluppo che merita”.

Ultimo aggiornamento: 13:37

