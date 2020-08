Comunali a Fara, l'ax assessore Tony La Torre correrà con Roberta Cuneo

RIETI - Ha sciolto la riserva nella tarda mattinata odierna l’ex assessore ai lavori pubblici di Fara Sabina, Tony La Torre, saltato poi nel famoso rimpasto di dicembre voluto dall’ex sindaco Davide Basilicata. Con lui saltò anche Roberta Cuneo la quale uscì dalla giunta e oggi si ritroveranno insieme anche se con ruoli diversi nella corsa alle amministrative farensi. Tony La Torre, infatti, ha deciso di candidarsi mettendosi a disposizione della lista “Uniti per Fara” che vede Roberta Cuneo candidata a sindaco.

L'annuncio. La decisione è stata annunciata dallo stesso La Torre, il quale ha detto di aver riflettuto molto e, pressato anche dalle tante richieste da parte dei cittadini, alla fine ha deciso di sostenere con la sua candidatura il progetto amministrativo della Cuneo che “va proseguito, migliorato e terminato. Un progetto che parte da lontano e che ci ha visti in prima linea con largo consenso in questi ultimi 10 anni”.

L’ex delfino di Davide Basilicata si troverà ora su sponde diverse da persone con le quali ha condiviso molto non solo politicamente. “Oggi più che mai la nostra comunità ha bisogno di una squadra esperta, preparata e che conosca i bisogni del nostro territorio – ha detto La Torre- i progetti in cantiere ai quali ho lavorato hanno bisogno di vedere la luce. Per una città all'avanguardia, pulita, in crescita dove i nostri giovani sono in un momento di incertezza per il futuro c'è bisogno di amministratori presenti e pronti a cogliere le sfide che ci si presentano davanti. Io ci sono, come sempre, dalla parte della gente”.

