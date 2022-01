Sabato 15 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Colpo di scena nel centrosinistra. Negli ultimi giorni si sono avuti incontri, telefonate, riunioni di partito per cercare di trovare una soluzione tra le posizioni in campo. Uno stallo che però si sarebbe sbloccato nelle ultime ore. Fonti attendibili danno Claudio Di Berardino come probabile candidato sindaco: mancherebbe solo l’ufficialità. L’attuale assessore regionale, al momento, avrebbe il sostegno del Pd (che avrebbe dato il via libera nell’ultimo coordinamento) e di Articolo uno. E sarebbe in attesa della risposta del Terzo polo, le quali componenti politiche dovrebbero decidere nelle prossime ore. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un confronto tra lo stesso Di Berardino e il loro candidato Carlo Ubertini. Sembrerebbe dunque superata, per alcuni settori del centrosinistra, la proposta avanzata dall’ex sindaco Simone Petrangeli di fare le primarie di coalizione.

A questo punto, alcune domande sono legittime. Cosa farà ora il capogruppo di Rieti città futura? Procederà comunque con le primarie? O convergerà sul nome dell’ex sindacalista? Non è esclusa l’ipotesi che possa correre con una propria lista al primo turno, per fare poi un accordo al ballottaggio. Il Messaggero ha cercato di contattare l’ex primo cittadino, senza riuscirvi. Nell’attesa delle decisioni di Petrangeli, a sfidare il candidato del centrodestra, Daniele Sinibaldi, sarà, con molta probabilità, Di Berardino.

Il centrodestra. Sul fronte opposto, l’esponente di Fratelli d’Italia continua a tessere la sua tela (politica): dopo l’incontro con i vertici di Italia viva, che sembrerebbero orientati verso un accordo politico con l’attuale vicesindaco, avrebbe chiesto un confronto politico al gruppo Uniti per Rieti (Terzo polo). Daniele Sinibaldi, peraltro, è già in campagna elettorale. Nei giorni scorsi ha inviato una richiesta di incontro a tutte le organizzazioni di categoria.

«L’obiettivo - fa sapere - è fare il punto sulle questioni più importanti che riguardano il mondo produttivo, individuare e approfondire temi e priorità che caratterizzeranno nei prossimi anni il mondo economico e che andranno a costituire le basi del programma elettorale-amministrativo della coalizione. Abbiamo la determinata volontà di elaborare un programma partecipato e condiviso, partendo da ciò che è stato fatto e mettendo al centro esigenze, speranze e idee delle forze vitali del territorio che, insieme a noi, possono scrivere una nuova stagione per la città».