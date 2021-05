Comunale Avis Amatrice: il nuovo direttivo appena eletto consegna le borse di studio agli studenti vincitori del bando

RIETI - La Comunale Avis di Amatrice riparte dai giovani. Il nuovo Consiglio Direttivo appena eletto, ha consegnato sabato scorso le borse di studio agli studenti vincitori del bando indetto lo scorso gennaio e riservato ai ragazzi più meritevoli nello scoso anno scolastico

Cinque sono stati i ragazzi premiati nel piazzale di fronte la sede Avis “Agostino Ciancaglioni” per le quattro borse di studio (tre riservate agli universitari e una al miglior diplomato del Liceo Scientifico di Amatrice). Vincitori della categoria iscritti all'università da almeno un anno: Aurora Valeri e Mauro De Santis (a pari merito). Vincitrice (per aver conseguito laurea triennale in una Università Italiana con votazione non inferiore a 100/110 nell'anno 2020): Diletta Bulzoni. Vincitrice (per aver conseguito la laurea magistrale con votazione non inferiore a 100/110): Antonella Palombini. Vincitore miglior punteggio diploma Liceo Scientifico di Amatrice: Gino Salvetta

Il nuovo Consiglio Direttivo, sotto la presidenza di Francesco Di Marco, rimarrà in carica per il quadriennio 2021/2024. Ecco le altre cariche: Sabatino Partenza (Vicepresidente), Marzio Mozzetti (Segretario), Alberto Valeri (Tesoriere), Giorgio Melaragni, Davide Carciotto, Iginio Cugini (Consiglieri Effettivi), Marianna Casareale, Agnese De Acutis, Luigi Fontanella (Consiglieri Supplenti). Revisore dei Conti è stato designato Daniele Coltellese.

