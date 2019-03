RIETI - Sarebbe dovuto essere concluso e accessibile da tempo, ma i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Santa Maria dei Santi a Coltodino, sono fermi da mesi. L'iter progettuale è iniziato nel 2016.

I cittadini non riuscendo ad avere informazioni dall'Ente hanno lanciato l'appello sui social, nella speranza di capire cosa sia accaduto e per quale ragione le opere siano bloccate.



Sul tema, un mese fa, la minoranza di Fara bene comune ha presentato un'interpellanza in consiglio comunale nel corso del quale dalla maggioranza era stata assicurata l'immediata ripresa dei lavori. Che però sono ancora al palo.



