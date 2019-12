RIETI - In giro con coltello a serramanico e hashish: nei guai un 19enne di Forano. Il giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto per detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso illegittimo di armi.



E' stato fermato insieme ad altri due giovani la sera dell'8 dicembre. Aveva con sé 6 grammi di hashish e il coltello, di cui non ha saputo giustificare il possesso.