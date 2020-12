A Colle di Tora, Babbo Natale arriva in carrozza e regala doni ai piccoli abitanti del borgo grazie alla Pro loco

RIETI - Tra restrizioni, divieti e Dpcm da rispettare, quest'anno anche Babbo Natale si è dovuto organizzare e fare uno strappo alla regola, anticipando buona parte delle sue consegne di doni. Martedì sera, per esempio, si è presentato alle porte di Colle di Tora in sella a una carrozza illuminata di blu, trainata da un cavallo e dopo aver ricevuto il benvenuto del sindaco Beniamino Pandolfi, ha distribuito regali ai bambini della piccola comunità locale e a quelli della vicina Castel di Tora.

Insieme alla Pro loco

«La Pro loco di Colle di Tora - dichiara il presidente Fabio Piscicchia -, non si ferma davanti alle restrizioni e ha chiesto a Babbo Natale di anticipare le consegne, un'iniziativa sentita, partecipata e per certi versi stravagante che ci ha permesso di consegnare a tutti i bambini di Colle di Tora (una trentina circa, ndr) un piccolo dono».

Le parole del sindaco

Soddisfatto anche il sindaco di Colle di Tora, Beniamino Pandolfi, che ha accompagnato il viaggio di Babbo Natale lungo le vie del paese.

«Nell'augurare a nome dell'amministrazione comunale un felice Natale alla popolazione, colgo l'occasione per ringraziare la proloco di Colle di Tora, e il suo presidente Fabio Piscicchia che, nonostante il periodo COVID,che ha reso queste festività Natalizie meno liete e con qualche preoccupazione in più degli anni passati, ha organizzato questo bellissimo evento, per la felicità dei tanti bambini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA