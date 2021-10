Spaccio di cocaina a Vazia, arrestato dai carabinieri un 55enne reatino

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 12:01

RIETI - Nella serata di ieri, a Rieti, in località Vazia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato reatino 55enne.

Gli uomini dell’Arma, impiegati da giorni in servizi finalizzati a reprimere lo spaccio di stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, transitando davanti ad un noto esercizio commerciale di Vazia, hanno notato due uomini, già noti, che si appartavano parlando in modo circospetto mentre si scambiavano qualcosa con le mani.

Il tempestivo intervento e la successiva perquisizione personale immediatamente eseguita a carico dei due ha permesso di sequestrare 4,5 grammi di cocaina, confezionate in più dosi da mezzo grammo l’una pronte per la vendita, delle quali una appena passata di mano tra i due, nonché il sequestro di 150 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita a carico dell’individuo individuato quale spacciatore, è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

A.F., dopo il fotosegnalamento, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.